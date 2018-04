Benevento, De Zerbi: "Djuricic e Guilherme sono da Napoli, Roma o Inter"

© foto di Insidefoto

Roberto De Zerbi, tecnico del Benevento, parla così in ottica della prossima gara contro la Juventus ai microfoni di OttoChannel: "Sarà una gara quasi impossibile, ma è in quel quasi che cambia tutto. Non saranno possibili cali di concentrazione o errori. Faremo il possibile per i nostri tifosi. La rosa? Ho calciatori come Djuricic e Guilherme che starebbero bene anche in squadre come il Napoli, la Roma o l’Inter. Devono migliorare ancora, certo, ma hanno tanta qualità".