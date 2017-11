Benevento, De Zerbi: "Dopo la sosta iniziamo un nuovo campionato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il tecnico del Benevento Roberto Zerbi ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Oggi i valori della Serie A sono molto differenti quindi per una piccola affrontare la Juve non dico che è proibitivo ma ci siamo molto vicini. Io penso che questa sia una squadra che se rimettiamo in tre, quattro titolari che mancano che la possiamo giocare. Sono venuto perchè ci credo”.

Dopo il gol di Ciciretti ha creduto di uscire dallo Stadium con qualche punto?

“Io penso che quando si va a giocare una partita sia anche umiliante non cercare di prendere risultato. Poi ti scontri con la realtà dove i valori sono diversi. Avevo chiesto una partita dignitosa per poi recuperare gli infortunati dopo la sosta e iniziare un nuovo campionato”.