Benevento, De Zerbi: "E' stato molto difficile giocare oggi a Firenze"

Risultato finale: Fiorentina-Benevento 1-0

Roberto De Zerbi, tecnico del Benevento, ha parlato così al termine della sfida contro la Fiorentina ai microfoni di Rai Sport: “E’ stato molto difficile giocare oggi qui a Firenze ed è stato difficile preparare una partita del genere. Anche i calciatori sono degli uomini e pensano, non sono pupazzi che si accendono e spengono la domenica. E’ normale che non riesci a fare una partita vera. Siamo contenti di essere stati protagonisti di una giornata dove l’amore, il rispetto ed il ricordo per questo ragazzo (riferimento ad Astori, ndr) resterà sempre dentro di noi”.