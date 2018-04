Benevento, De Zerbi: "Futuro? È presto, scelta da fare con serenità"

© foto di Insidefoto

“Non voglio che parta il tormentone perché non è giusto per come nato il mio rapporto con il Benevento e con la città". In conferenza stampa, Roberto De Zerbi, allenatore dei sanniti, ha parlato anche del suo futuro: "Sono venuto con tanta voglia di farmi apprezzare, forse un po’ ci sono riuscito, in particolar modo dal punto di vista umano. E questo è stata una cosa delle più positive. Sul mio futuro ho già detto che sono stato e sto bene qui, per ripartire oggi non è il momento di fare nessuna valutazione. Una decisione che va presa con serenità, io non ho ancora alzato bandiera bianca ci sono ancora sette partite”.