Benevento, De Zerbi: "Grazie ai tifosi, non è momento di parlare di futuro"

© foto di Insidefoto

Ha parlato così Roberto De Zerbi, tecnico del Benevento, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta. "Non ci sono parole per ringraziare i tifosi, nei novanta minuti dobbiamo ricambiare il rispetto con prestazioni dignitose. Abbiamo tre partita in sei giorni e quindi qualche cambi obbligato dovevo farlo, nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio ma è arrivato il gol subito. Quando abbiamo subito la seconda rete era difficile rimanere in gara contro un avversario molto forte. Fin quando la partita è in equilibrio ci stiamo alla grande, quando siamo sotto di due diventa difficile perchè gioco forza viene fuori la sofferenza di un anno per tutti. Mancano cinque partite da preparare tutte al meglio per vincerle da persone per bene. Ognuno deve avere un obbiettivo personale oltre dei valori morali propri da poter essere da traino a se stessi possibilmente per trascinare quelli più deboli. Facciamo il lavoro più bello che c'è e quando esci a testa alta ti condiziona di meno con orgoglio e dignità. Tutto quello che la gente ti riconosce è frutto solo della passione che metti in allenamento che si vede poi in partita, è stato ed è un anno pesantissimo che ci ha logorato. Non è momento di parlare del futuro e pensiamo alla partita di sabato. Ero sicuro di poter costruire una squadra dignitosa che rendesse orgogliosi che l'avrebbe seguita, le mie responsabilità che sono tante ma nell'arco della stagione vanno divise. Sono quello che ha sbagliato più di tutto ma non voglio flagellarmi".