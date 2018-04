Benevento, De Zerbi: "Il secondo gol ci ha tagliato le gambe"

© foto di Insidefoto

Al termine della sfida tra Benevento ed Atalanta, il tecnico giallorosso Roberto De Zerbi è intervenuto in sala stampa: "Nel primo tempo non abbiamo sfruttato le occasioni create. Nella ripresa invece siamo calati ed il secondo gol ci ha tagliato le gambe perché nato da un nostro errore grossolano. Il turn-over? Con tre partite in sei giorni dovevo per forza preservare qualcuno. Oggi c'è chi ha tentato qualche preziosismo di troppo e la cosa mi ha fatto arrabbiare. Ora pensiaml al Milan, recupereremo diversi giocatori".