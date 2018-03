Benevento, De Zerbi: "Nel finale abbiamo mollato e sono deluso"

© foto di Federico De Luca

Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento, è intervenuto al termine del match perso contro la Lazio (6-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Due:

Per un’ora il Benevento ha giocato bene.

"Abbiamo preso il gol su calcio piazzato e il vantaggio della Lazio è venuto su una palla regalata. La stagione si spiega in tanti episodi. Quello che mi dà fastidio è che nel finale abbiamo mollato, non dobbiamo farlo. Da qui alla fine dobbiamo giocare come i primi 70’ minuti. Se non si fa, non si gioca".