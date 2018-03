Benevento, De Zerbi: "Nostro obiettivo lontano. Squadra si demoralizza"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto De Zerbi, tecnico del Benvento, ha commentato il roboante 6-2 incassato dalla Lazio all'Olimpico dai microfoni di SkySport: "Oggi è stata una gara particolare. Siamo rimasti in 10 per tutta la gara: abbiamo ripreso la partita rimando in campo fino al 4-2. Non posso rimproverare niente ai ragazzi tranne gli ultimi 15' quando il risultato li ha frenati. Dobbiamo rimanere in gara sempre con dignità e orgoglio. La salvezza? Quando il traguardo è così distante alle prime difficoltà la squadra si demoralizza. Per tutta la stagione ce la siamo giocata, lasciandoci andare nei momenti difficile. Abbiamo altre nove partite che dobbiamo e vogliamo onorare fino alla fine".