Benevento, De Zerbi: "Oggi ci siamo aggrappati a una speranza"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi ha commentato a Rai Sport la gara vinta contro il Milan a San Siro: “Abbiamo trovato il Milan in serata non felice, ma anche in altre gare avremmo meritato di portare a casa il bottino pieno. Reggere così tanti sconfitte a livello psicologico non è facile. Io nel Milan sono cresciuto, ho fatto il raccattapalle. Vincere contro la squadra che è parte della mia storia mi rende molto orgoglioso. Noi arbitri della retrocessione? Se la Spal faceva punti o noi non vincevamo saremmo stati retrocessi matematicamente. Avevo chiesto alla squadra di restare a galla, oggi poteva finire la nostra vita calcistica, ci siamo aggrappati a una speranza che poi sarà piccolissima ma ce la giochiamo fino alla fine”.