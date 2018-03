Benevento, De Zerbi: "Pesante giocare la gara in questo clima"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Benevento ha parlato ai microfoni di Sky Sport la gara contro la Fiorentina: "Grandissima commozione, grandissima sofferenza perchè giocare una partita in questo clima è pesante per tutti. L'unica cosa che posso dire è che siamo contenti che anche noi l'abbiamo onorata nel modo giusto, con atteggiamenti giusti e cercando di fare risultato".

Gli applausi del "Franchi"?

"Vedere l'affetto che gli sta tributando il mondo calcistico, ti fa capire la qualità dell'uomo. Il calciatore vive di emozioni per questo io avevo dichiarato che era troppo presto per giocare. Oggi noi non siamo stati logicamente quelli veri, ma non posso arrabbiarmi perchè anche i miei giocatori hanno una coscienza, pensano e io sono contento così".

La settimana.

"Questa settimana non abbiamo fatto video della Fiorentina, abbiamo cercato di fare i professionisti ma purtroppo nel calcio bisogna andare oltre mettendo cattiveria agonistica cosa che, inconsciamente, non abbiamo fatto nel primo tempo".