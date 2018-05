Benevento, De Zerbi: "Sandro e Sagna due esempi per tutti"

© foto di Insidefoto

Dopo il ko rimediato in casa della SPAL, il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Quando ti giochi qualcosa di grosso come la Spal, sei più contratto, siamo partiti bene, abbiamo giocato abbastanza bene tutta la gara ma quando arrivavamo vicini con 3 difensori e 5 centrocampisti schiacciati è chiaro che c'era poco spazio. Quando ti trovi bene ad allenare una squadra e vedi che potresti fare punti in tutti i campi, ti resta il rammarico di non averla avuta dall'inizio, partendo da zero e non avendo il peso della classifica questi giocatori avrebbero fatto ancora meglio. Non si smette mai di imparare in Serie A, è il mio secondo campionato e questo vale ancora di più, si impara il valore dei giocatori e questa è la cosa più importante. Sandro? Un aspetto che si tiene poco in considerazione è l'aspetto morale della squadra, c'è chi nasce vincente e chi perdente, Sandro e Sagna sono due esempi per tutti e più facile da seguire".