Benevento, De Zerbi: "Sono gare che dobbiamo vincere giocando così"

© foto di Insidefoto

Dopo il 2-2 arrivato contro il Sassuolo, il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi è intervento ai microfoni di Radio Rai: "Da un lato c'è un po' di soddisfazione per essere usciti da questa trasferta ad aprile con un punto, dall'altro queste sono gare che dobbiamo vincere per le occasioni create, c'è un po' di rammarico ma abbiamo poco tempo per pensare a ciò che è stato oggi perché abbiamo l'Atalanta. Diabatè? I giocatori arrivati a gennaio sono di qualità alta per una squadra che doveva lottare per la salvezza, fa piacere che sono arrivati a gennaio e ribadisco che mi sarebbe piaciuto partire all'inizio dell'anno con questa squadra".