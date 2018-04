Benevento, De Zerbi: "Sul mercato qualche scelta da rifare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto De Zerbi si è pentito di aver scelto il Benevento? Parola al diretto interessato, che in conferenza stampa ha assicurato di no. Sul mercato, però, la musica sembra appena diversa: “Tornassi indietro rifarai la scelta di venire a Benevento al 100%, cosi come ho dichiarato alla stampa nazionale. Mi sento cresciuto tanto, anche perché ho conosciuto calciatori e dirigenti di livello alto dal punto di vista umano. Tornassi indietro nella scelte di mercato, qualcosina la farei in maniera diversa e cercherei di modificare qualche scelta che ho fatto io e qualche scelta che ha fatto la società anche se sono state scelte fatte in buona fede. Di meglio si può sempre fare, ma in quella condizione era difficile. Una mano ce l’ha data la presenza di Foggia che è un uomo di mercato”.