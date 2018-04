Benevento, De Zerbi: "Vittoria che aumenta il rimpianto"

© foto di Insidefoto

A margine della sfida tra Benevento ed Hellas Verona, il tecnico giallorosso Roberto De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa: "Questa vittoria aumenta i rimpianti su quanto si sarebbe potuto fare in passato. La partita col Cagliari avremmo potuto vincerla 3-0 ed invece abbiamo perso con un solo tiro in porta. A forza di sbagliare evidentemente non commettiamo pià certi errori. Diabaté voleva finire la partita e per me è motivo di grande orgoglio. Vorrei averne venticinque di giocatori dalla personalità simile"