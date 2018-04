Benevento, De Zerbi vuole restare ma se ne parlerà a fine stagione

© foto di Federico Gaetano

"Pronto a restare, ora niente esperimenti". Il Mattino in edicola, nella sua edizione sannita, riporta le parole di Roberto De Zerbi in conferenza. L'allenatore ha aperto alla permanenza a Benevento, club condannato alla retrocessione in Serie B ma non senza lottare. Come dimostrato sabato scorso nella sfida del Vigorito contro la Juventus. "Ci sono 7 partite che dobbiamo affrontare e non è il momento per parlare di quel che sarà", ha aggiunto l'allenatore dei giallorossi.