Benevento, Diabaté ai tifosi: "Non è finita qui, non ho finito di segnare"

© foto di Federico De Luca

Alla fine, ha avuto ragione Cheick Diabaté: sei gol nelle ultime tre partite, ma poteva non andare così. Contro il Verona, infatti, De Zerbi voleva sostituirlo, e soltanto la resistenza dell'attaccante maliano ha fatto cambiare idea al tecnico. Ne ha parlato lo stesso centravanti, grande protagonista col Benevento, a Sky Sport 24: "Ho capito che qui a Benevento la gente ama molto il calcio, fanno molto per supportarci e dobbiamo dare tutto, è il nostro modo di ringraziarli. Qui sento la fiducia dei compagni: De Zerbi voleva sostituirmi ma io avevo tanta voglia di giocare ancora e sapevo di poter fare di più. Gli ho detto 'no voglio continuare', lui ha capito e mi ha lasciato in campo, poi ho segnato ed è andata bene".

Sulle possibilità di salvezza.

"Fate passare questo messaggio da parte mia: non è finita qui, i tifosi possono venirci a vedere e saranno contenti. Non ho finito di segnare".