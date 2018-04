Benevento, Diabatè: "Non è finita qui, con la Juve possiamo vincere"

© foto di Federico De Luca

Dopo il triplice fischio di Benevento-Verona, l’attaccante giallorosso Cheick Diabaté è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sono davvero molto contento, sono venuto qui per dare il mio contributo e non è finita qui. Ringrazio tutti i giorni Dio, voglio battermi per la gente e per la salvezza. Il mister voleva sostituirmi, lo rispetto e la doppietta è un modo per ringraziarlo della fiducia. La Juventus? Nulla è impossibile nel calcio, sappiamo di affrontare una grandissima squadra ma giocheremo per vincere”.