Benevento, Djimsiti: "Sul primo rigore non ho cercato il contatto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Berat Djimsiti, difensore del Benevento, ha parlato nel post-gara della sfida contro la Juventus dei rigori concessi alla Vecchia Signora. “Sul primo episodio non sono andato a cercare il contatto. Pjanic è stato furbo nel toccarmi, anche perché la palla mi è passata sotto le gambe. Onestamente sul secondo non ho visto bene la dinamica. E' stato bravo Higuain a stoppare la palla in maniera impeccabile e credo che sia stato difficile per Viola evitare il contatto. La fase difensiva? Non è solo la difesa che lavora: tutta la squadra sa cosa fare e questo ci aiuta molto. Da queste gare possiamo prendere tante cose positive. Restano ancora altre partite che vogliamo provare a vincere perché è questa la mentalità giusta. Purtroppo siamo ultimi, ma diamo tutto in campo e lo faremo fino alla fine. Il futuro? Mi trovo molto bene a Benevento e mi piacerebbe restare. Purtroppo sono in prestito e si deciderà tutto alla fine del campionato”, ha detto il calciatore secondo quanto riporta Ottopagine.it.