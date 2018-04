Benevento, Djuricic: "Qui sono resuscitato. Mi manca solo il gol"

© foto di Federico Gaetano

E' stato tra i migliori in campo dell'incontro tra Sassuolo e Benevento. Philip Djuricic ha parlato così ai microfoni di Ottochannel: "Sto giocando come vuole il mister e come più mi piace, ma manca solo una cosa: il gol. Ho avuto diverse occasioni per segnare e spero che nelle prossime gare riuscirò a gonfiare la rete. Sono un po' nervoso perché non ci sono ancora riuscito. Diabaté? E' un calciatore straordinario perché fa sempre gol. Tra di noi c'è grande feeling e spero di continuare in questo modo. Siamo ultimi, ma segniamo sempre due reti a partita e questa è una grande cosa per una squadra. Ringrazio De Zerbi e la società che mi hanno permesso di riscattarmi dopo aver vissuto una situazione difficile. Qui sono resuscitato. Non so se resterò qui, ma Benevento avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Non è giusto al momento parlare di queste cose. Vedremo cosa succede fra due mesi. Il mister ha fatto una scelta rischiosa scegliendomi e questo mi aiuta tanto", riporta Ottopagine.it.