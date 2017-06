Benevento, fissato incontro con l’agente di Dionisi

© foto di Federico Gaetano

Il Benevento non si ferma. Ha preso Massimo Coda, punta D’Alessandro, vuole trattenere Puscas e sogna almeno un altro colpo per l’attacco. L’obiettivo è Federico Dionisi ed è stato fissato un vertice con l’agente, tra questo fine settimana e l’inizio della prossima. La valutazione del Frosinone è alta, non inferiore ai quattro milioni. Anche perché dalla conferma o meno di Dionisi dipende gran parte del mercato. I due presidenti Stirpe e Vigorito si sono già incontrati e lo rifaranno dopo il summit tra l’agente e il Benevento. A riferirlo è stato Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, attraverso il suo blog.