Benevento, Foggia: "Anche col Napoli svilupperemo la nostra idea di gioco"

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, prima del match col Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni al microfono di Dazn: "Conoscendo allenatore e calciatori, so che abbiamo un'idea ben chiara di sviluppo di gioco, quindi modificare di partita in partita non mi sembra tanto corretto. Andremo avanti per la nostra squadra, consapevoli di qualità e limiti che abbiamo".