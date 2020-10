Benevento, Foggia: "Che rimpianto Remy ma siamo soddisfatti del nostro mercato"

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato del mercato da poco concluso in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport partendo dal rimpianto per una trattativa che non si è conclusa positivamente: "Loic Remy è un rimpianto. Credo che sarebbe stato un grande colpo. E' stato un dispiacere non averlo potuto tesserare ma le nostre norme in tema di salute sono studiate a salvaguardia dei giocatori". Parlando di Foulon invece: "Lo seguivamo da tempo e prima di tesserarlo lo abbiamo conosciuto di persona. Mi ha colpito per la maturità". Sulle critiche per l'esiguità del gruppo ha aggiunto: "Non credo sia così. Da centrocampo in su abbiamo due giocatori per ogni ruolo". Infine un giudizio generale sul mercato delle streghe: "Credo che sia senz'altro positivo. L'unico dispiacere è per i due giocatori che sono rimasti in esubero, ovvero Del Pinto e Volta. La regola delle liste bloccate è la nota stonata perché non ci ha permesso di fare mercato in uscita in modo logico".