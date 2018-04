Benevento, Foggia: "Con la Juve è speciale. Sicuro che faremo bene"

Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha parlato a Premium Sport prima della partita contro la Juventus: "Credo siano le partite più belle da giocare e gustarsi. Incontrare la Juve è qualcosa di speciale soprattutto per la gente presente oggi allo stadio. Sappiamo anche delle difficoltà che ci presenterà la partita ma abbiamo voglia di far bene e dare continuità a quanto fatto in settimana. Faremo una partita importante, sono sicuro. Mancano otto partite e abbiamo l'obbligo morale di provarci per noi, per la gente e il presidente".