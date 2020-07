Benevento, Foggia: "Glik darà tanto, puntiamo su Remy. Maggio dovrebbe rinnovare"

vedi letture

Pasquale Foggia, ds del Benevento neo-promosso in Serie A, ha così parlato a Sky Sport delle prospettive del club sannita e di numerosi situazioni in procinto di essere affrontate: "Glik metterà tanto in campo perché è un giocatore che ha fatto un percorso in crescendo nella sua carriera e ci darà l'esperienza necessaria per la A. Un leader non si diventa capitano se non hai qualcosa in più. Sarà un valore aggiunto in un gruppo che è già un valore aggiunto".

Remy, invece, svanito?

"Puntiamo ancora su di lui. È il primo giocatore preso quest'anno. Ad oggi sappiamo che i protocolli in Italia sono differenti dalle altre nazioni e stiamo facendo altri test. È un giocatore che porta esperienza e personalità".

Vi piace Gervinho?

"Come detto prima cerchiamo giocatori funzionali al progetto, se un campione sposa il progetto ben venga".

Maggio rinnova?

"Christian ha fatto un percorso importante quest'anno. Stiamo parlando di un prolungamento di contratto e non dovrebbero esserci problemi, siamo tutti felici di poter contare sul nostro capitano perché è un valore aggiunto".