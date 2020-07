Benevento, Foggia pensa ad un ritorno: piace Filippo Falco del Lecce

Potrebbe esserci un clamoroso ritorno al 'Vigorito' di Benevento per la seconda stagione in Serie A della Strega. Stando a quanto riportato da Il Mattino, il ds dei sanniti Pasquale Foggia avrebbe infatti preso contatti con l'agente di Filippo Falco trequartista oggi al Lecce per un suo ritorno in giallorosso. Decisiva per l'operazione la salvezza o meno dei salentini.