Benevento, Foggia: "Proveremo a trattenere i big. Cataldi tornerà a Roma"

© foto di Federico De Luca

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato a Radiosei. Queste le sue parole: "Ora ripartiamo con una proprietà forte che ha voglia di fare cose importanti, poi sarà il campo a dire se risaliremo subito in serie A. Abbiamo giocatori importanti, abbiamo intavolato discorsi per tenerli, bisogna capire la loro volontà. Parliamo di Sagna, Guillerme, Brignola, Sandro. Interesse della Lazio per il brasiliano? Il brasiliano è l'esempio del professionista, è un ragazzo che ha fatto calcio a grandi livelli ed è venuto da noi con grande umiltà. È qualcosa di raro in questo mondo: è stata una sorpresa a livello umano ed un grande giocatore. Abbiamo il diritto di riscatto dalla squadra turca, volendo possiamo tenerlo con noi. Con la Lazio ho un rapporto diretto, ma non abbiamo mai parlato di lui. Cataldi e Lombardi? Sicuramente rientreranno a Roma. Danilo ha potenzialità enormi, se matura e capisce quello che può fare farà una carriera importante, altrimenti avrà il rimpianto. La Lazio deve sempre soffrire fino alla fine,la sfida contro l'Inter sarà da brividi. De Vrij? Sono scelte che solo chi lo allena può fare. Credo al professionista, non vedo perché non possa giocare".