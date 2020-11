Benevento, Foggia: "Remy un rimpianto. A gennaio opereremo se lo riterremo opportuno"

Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia, ha parlato a Ottopagine.it: "Dopo una sconfitta come quella contro lo Spezia, i giorni seguenti sono sempre complicati. La squadra però ha lavorato bene".

Come sta Iago Falque?

"Sta ancora lavorando a parte per recuperare dall'infortunio. Contiamo che rientri nei prossimi incontri".

Lapadula e la convocazione col Perù: avrà poco tempo per allenarsi in gruppo. Vi sentite penalizzati?

"Tutti i club vivono questa condizione. Siamo molto contenti che possa esprimersi in Nazionale, lo voleva tanto ed ora può farlo. Siamo convinti che questo viaggio possa caricarlo ancora di più in vista dei viola".

C'è qualche rimpianto che si porta dietro dal mercato estivo?

"Remy senza dubbio. Lo avevamo preso ma poi è sfumato per altri motivi. Per il resto siamo andati anche oltre ai nostri obiettivi iniziali".

Il mercato di gennaio sarà simile a quello estivo?

"La sessione invernale è sempre diversa. Opereremo se riterremo opportuno farlo. Adesso però preferisco pensare al percorso attuale con i giocatori che abbiamo già in rosa".