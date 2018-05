Benevento-Genoa 0-0 al 45': poche emozioni al Vigorito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo tempo senza particolari emozioni ai Ciro Vigorito di Benevento, dove la squadra di De Zerbi cerca l'ultimo sussulto per salutare degnamente il pubblico amico nell'ultima sfida interna della stagione. Al 45' è 0-0 contro un Genoa come al solito equilibrato e compatto, che ha concesso solo un'occasione ai sanniti: il diagonale da buona posizione di Letizia, però, ha soltanto sfiorato il palo sinistro della porta difesa da Lamanna. Da segnalare anche il problema muscolare per Rosi, sostituito da Spolli poco prima della mezzora.