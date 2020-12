Benevento, gioia Di Serio: "Felice per le due presenze, grazie Inzaghi"

Ai microfoni di OttoChannel è intervenuto il giovane attaccante del Benevento Giuseppe Di Serio, alla sua seconda apparizione in serie A e calciatore molto stimato dalla dirigenza e dallo staff tecnico.

Come commenti questo pareggio per 0-0 contro una diretta concorrente?

“E’ un punto positivo, al termine di una partita difficile. Fuori casa è sempre importante fare risultato e muovere la classifica. Nella ripresa siamo entrati in campo ancora meglio, sfiorando il gol del vantaggio. Un vecchio detto dice “quando non puoi vincerla è importante non perdere” e quindi ci riteniamo soddisfatti”.

Cosa è cambiato dopo la sosta?

“Abbiamo capito che, lottando su tutti i palloni aiutandoci a vicenda, sarà difficile per chiunque batterci. Nelle ultime partite abbiamo affrontato avversari di un certo spessore e di grande esperienza, ma ci siamo ricompattati e credo che stiamo meritando questa buona classifica. Ora non dobbiamo abbassare la guardia, la prossima settimana ci aspetta la partita con il Sassuolo e sappiamo quanto sia complicata”.

Ti aspettavi di trovare spazio al tuo primo anno in A?

“Sono molto contento che il mister mi stia dando queste occasioni, sono entrato due volte in campo in dieci partite e non me lo aspettavo. Provo sempre a dare il massimo quando entro, ho tanto da imparare ed è bellissimo far parte di questo gruppo in una categoria di prestigio come la serie A. La gestione del gruppo è uno dei tanti segreti di Inzaghi”