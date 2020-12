Benevento, gioia Sau: "Segno spesso contro Perin. Nessuno si sente riserva"

vedi letture

Protagonista in positivo della vittoria odierna ottenuta dal Benevento contro il Genoa, l'attaccante Marco Sau ha rilasciato una interessante intervista ai microfoni di OttoChannel:

Quanto pesa questa vittoria e quanto conta il suo gol?

“Era importante vincere, a prescindere dai marcatori. La partita è stata interpretata in modo giusto, abbiamo combattuto su tutti i palloni a cospetto di un avversario agguerrito. Io mi sono limitato a calciare il rigore, i complimenti vanno fatti ai miei compagni di squadra. Ho sempre pensato che sia l'atteggiamento a fare la differenza, di gara in gara vedo un Benevento sempre più concentrato e consapevole dei propri mezzi”.

Penalty non fischiato nel primo tempo, poteva pesare molto. E' d'accordo?

“Siamo stati bravi a non dare troppo peso all'importanza della gara e ai singoli episodi. Era una partita ricca di insidie, la testa è stata quella giusta sin dai primi minuti. La vittoria è assolutamente meritata. Peccato per il rigore che non ha fischiato a favore nostro, ne stavamo parlando negli spogliatoi. Per fortuna ha decretato quello su di me, netto: ci tenevo tanto a fare gol, è andata bene e vado a casa molto soddisfatto”.

Salvezza già nel cassetto a fine girone d'andata?

“Volevamo dare continuità ai risultati e alle prestazioni, questi punti valgono doppio. Non possiamo assolutamente parlare della classifica, il torneo è lungo e siamo consapevoli delle insidie che ci saranno. A partire dalla trasferta di Udine in programma martedì. Vogliamo chiudere al meglio il 2020 per stare più sereni, il prossimo è uno scontro importantissimo e vogliamo sfruttare il nostro momento. Non ci sentiamo ancora salvi, ci mancherebbe, però siamo sulla strada giusta”.

Genoa-Sau, sembra quasi un conto aperto contro i liguri guardando i precedenti...

“So di aver segnato molti gol contro il Genoa e contro Perin, evidentemente mi portano bene. Ma quello che conta è il risultato della squadra. Certo, quando un attaccante non gioca moltissimo è importante entrare nel tabellino dei marcatori perché permette di non perdere fiducia. Ma, ripeto, la cosa fondamentale è che il Benevento abbia vinto uno scontro diretto. Nessuno di noi si sente una riserva, l’allenatore fa delle scelte e tocca a noi farci trovare pronti. Il gruppo è sano, rema tutto dalla stessa parte e siamo tutti concentrati”.