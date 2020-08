Benevento, Glik: "Bellissimi ricordi di Monaco, ma mi mancava troppo la Serie A"

Raggiunto da Sky in ritiro col Benevento, Kamil Glik ha raccontato la firma col club giallorosso: "Sicuramente nei 4 anni passati a Monaco, di cui avrò sempre buonissimi ricordi, mi è sempre mancata la Serie A e mi è sempre mancata l'Italia. Appena ho saputo che potevo tornare ci ho pensato e poi alla fine mi hanno convinto, sono molto felice".

Quanto è importante la presenza di Inzaghi?

"Per me a volte le parole contano più delle cose scritte, quando ho dato la parola a lui, al ds Foggia e al presidente era fatta. Il progetto mi ha convinto, la voglia di tornare in Italia era tantissima".

Al Monaco hai vinto e da capitano hai guidato anche Mbappé. Ora sogna la Champions.

"Beh, il Paris Saint-Germain sta facendo benissimo, ha dei giocatori fenomenali come Kylian che è un ragazzo d'oro ma anche un fuoriclasse. Penso che fosse una delle favorite per la vittoria, ora stanno aspettando di sapere contro chi giocheranno: il Bayern sta facendo molto bene, ma il Lione gli darà fastidio".

Chi vedi favorita per la vittoria finale?

"Oggi penso che il Bayern sia favorito, intanto. Poi però il Paris ha dei fenomeni, soprattutto in attacco. Tifo Bayern, è sempre stata la mia squadra favorita sin da piccolo e ho un amico lì come Robert Lewandowski. Non è facile scegliere: fare un pronostico è tosto".

Hai sentito Lewandowski in questi giorni?

"Sì, è in grande forma. Oggi sicuramente mi aspetto un'altra grande sfida. È carico".

Il Napoli ha preso Osimhen, che hai affrontato in Ligue 1. Che ti aspetti?

"È un giocatore talentoso, lo ha già confermato in Francia, ma sono due campionati molto diversi: non è facile dire che possa fare bene, gli auguro il meglio ovviamente".

A proposito: il Napoli potrebbe cedere alla Juventus un tuo connazionale come Milik. I bianconeri prenderebbero un grande centravanti?

"Vedremo, sicuramente le cifre dicono questo. Non ho parlato con lui, se ne parla da settimane. Sicuramente è un centravanti importante, che ha fatto bene in Italia e in Nazionale, è giovane e ha tantissimi anni da giocare".

Torino-Benevento sarà la partita del cuore per te.

"Senza dubbio. A Torino ho vissuto cinque anni buonissimi, siamo partiti dalla Serie B fino all'Europa League. Ho grandi ricordi, ora farò di tutto per il Benevento".

Ormai siete tantissimi polacchi in A. Il Torino tratta Linetty.

"Quando sono arrivato non ce n'erano così tanti in Italia, oggi in Serie A siamo una decina e sono contento. Se Karol andrà al Torino troverà un ambiente importante, uno stadio speriamo pieno e una società sana. Poi lui conosce meglio di me mister Giampaolo, come ambiente gli posso dire che troverà una grande società".