Benevento, Iago Falque non ha convinto: Foggia potrebbe puntare sull'ex Pippo Falco

In casa Benevento resta sotto osservazione Iago Falque. Il giocatore (che ha un altro ingaggio da 1,7 milioni), per adesso può contare solo su 4 presenze, di cui 2 da titolare. Per questo il ds Foggia è pronto a correre ai ripari ed ha messo nel mirino l'ex Filippo Falco, già cercato in estate. Il giocatore è in scadenza con il Lecce ed il prezzo è abbordabile: meno di un milione di euro. Lo riporta Il Mattino