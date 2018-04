Benevento, Iemmello: “Verona non molla mai, servirà la 'guerriglia'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pietro Iemmello, attaccante del Benevento, ha parlato attraverso il microfono di Sky Sport poco prima della gara contro il Verona. “La matematica dice che bisogna vincere per alimentare ala speranza, anche se ora bisogna pensare a una gara alla volta. È uno scontro diretto e queste gare vanno vinte. Servirà la 'guerriglia', il Verona non molla mai. Getta sempre il cuore oltre l'ostacolo, bisognerà non pensare tanto al bel gioco e bisognerà pensare solo a vincere”, ha detto la punta sannita.