Benevento, Iemmello verso il Las Palmas. Restano da definire gli ultimi dettagli

Secondo quanto riferito da Sky Sport il futuro del centravanti Pietro Iemmello sarà in Spagna con la maglia del Las Palmas. Il calciatore del Benevento, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Perugia segnando 19 reti in 36 presenze, avrebbe infatti trovato l’accordo con il club iberico che milita in Segunda Division. Domani dovrebbero essere definiti gli ultimi dettagli col giocatore pronto a partire alla volta della Spagna per visite e firma.