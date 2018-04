Benevento, il rinnovo di Sagna primo passo per il ritorno in Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Gazzamercato, il Benevento pensa già alla prossima stagione e a un pronto ritorno nella massima Serie calcistica. La priorità, per il club sannita, è quella di rinnovare il contratto a Bacary Sagna: per l'ex terzino dell'Arsenal è pronto un nuovo accordo e la promessa della fascia di capitano.