Benevento, Il Sannio: "Guilherme può salutare". Due club in pole

Nonostante la vittoria conquistata sette giorni fa a San Siro contro il Milan, per il Benevento è già arrivata l'aritmetica retrocessione in Serie B. Questo weekend i sanniti ospiteranno l'Udinese, ma Il Sannio riserva spazio in prima pagina al mercato. "Complicata la permanenza di Guilherme", titola il giornale che fa sapere come il brasiliano classe '91 possa liberarsi: sulle sue tracce ci sono la Stella Rossa e il Partizan Belgrado.