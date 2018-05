Benevento, in panchina arriva Bucchi. Manca solo la firma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione sannita del quotidiano Il Mattino fa il punto sul Benevento, che dovrà ripartire in Serie B senza Roberto De Zerbi in panchina. "Benevento-Bucchi, manca solo la firma per le nozze", titola il giornale in edicola scrivendo che l'ex tecnico del Sassuolo firmerà un biennale con le streghe. Si attende la rescissione con i neroverdi prima della firma con i sanniti, il suo vice sarà Mirko Savini.