Benevento, in ponte un altro test di lusso: il 19 possibile sfida fratricida alla Lazio

Il Benevento domani pomeriggio riprende la preparazione dopo qualche giorno di riposo. Al "raduno" ci sarà anche l'ultimo colpo di mercato, Gianluca Lapadula, rivela OttoPagine. Intanto è confermata per il 12 settembre l'amichevole con la Reggina, ma la società si sta muovendo per organizzare un altro test "di lusso". Si pensa per il 19 alla Lazio che, come il Benevento nella sfida con l'Inter, dovrà tardare la partenza per poi recuperare successivamente il match con l'Atalanta. Potrebbe essere una bella occasione per i fratelli Inzaghi, un assaggio prima dell'inizio del campionato.