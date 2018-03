Benevento, infermeria piena e turnover forzato. In avanti c'è Iemmello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trasferta proibitiva per il Benevento, che oggi farà visita alla Lazio allo stadio Olimpico. Il Mattino, nella sua edizione sannita, scrive dei problemi di mister De Zerbi: l'allenatore deve rinunciare a Bacary Sagna, Viola, Memushaj, Parigini e Diabaté, in più avrà Del Pinto a mezzo servizio. Come se non bastasse i vari Tosca, Djimsiti e Brignola sono rientrati solo da qualche giorno dagli impegni con le rispettive nazionali e si sono allenati poco con la squadra in questa settimana e per nulla in quella precedente. In avanti, nel 4-2-3-1 giallorosso, dovrebbe esserci Iemmello dal 1'.