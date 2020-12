Benevento, Insigne: "Penso solo alla salvezza del Benevento, sotto con l'Udinese"

vedi letture

Ha sbloccato il risultato in un momento delicato della partita con un sinistro chirurgico imparabile per Perin. Roberto Insigne ha siglato il secondo gol stagionale e si è espresso così ai microfoni di OttoChannel:

Quanto conta questo successo in scioltezza?

“Era una partita molto difficile, ci tenevamo a vincerla. Contro le grandi o contro le piccole scendiamo sempre in campo con la stessa mentalità e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Ovviamente sono felice anche per il mio gol che ci ha consentito di sbloccare una gara non semplice contro un avversario che nessuno si aspettava di vedere in quella posizione di classifica”.

Qualche sua dichiarazione è stata un po'strumentalizzata in settimana, possiamo confermare che lei pensa solo alla maglia giallorossa?

“Non c’è niente di più importante della salvezza del Benevento, il nostro obiettivo è questo e non cambia. Ho sempre pensato alla casacca e credo di averla onorata nel migliore dei modi, con professionalità a prescindere dalle singole prestazioni. Restiamo con i piedi per terra, ma sentiamo che il traguardo non è poi così lontano anche se mancano un sacco di partite”.

Qual è il segreto di questo gruppo?

“Il mister è bravo perché ci tratta tutti allo stesso modo, non esistono titolari e riserve. Quando formi un gruppo compatto è più semplice raggiungere gli obiettivi, c’è uno staff tecnico di ottimo livello che ci consente di scendere in campo con la mentalità giusta. Ci siamo calati nella realtà della categoria, è dura per tutti affrontarci”.

E ora sotto con l'Udinese...

“Senza dubbio sarà un match complicato, affrontiamo una grandissima squadra ma stiamo bene e dobbiamo continuare su questa strada. Sarebbe fondamentale chiudere l’anno con un risultato positivo”.