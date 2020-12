Benevento, Insigne su Inzaghi: "Pensavo fosse spinto dal suo nome invece è bravissimo"

Roberto Insigne, attaccante del Benevento e fratello di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Non sono rimasto male per la cessione da parte del Napoli, mi ero trovato benissimo al Benevento e questa è una società ambiziosa. Siamo soddisfatti della nostra partenza, abbiamo dimostrato di poter stare in Serie A". Poi parlando di Inzaghi: "Non me lo aspettavo così bravo. Pensavo che il nome gli avesse dato una spinta e invece si è meritato la Serie A. Fin dal primo discorso in ritiro ho capito perché allena". I sogni da realizzare? Scudetto al Napoli e Benevento salvo, anche se penso che sia più probabile il tricolore per mio fratello".