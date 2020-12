Benevento, Inzaghi: "Ci hanno dati retrocessi in partenza e vogliamo sovvertire i pronostici"

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ai microfoni di Sky: "La prima mezz'ora la Lazio sembrava di extraterrestri, pensavi non ci fosse gara. Invece abbiamo reagito, trovando anche un avversario stanco. Ma siamo stati bravi, ho inserito tre attaccanti freschi perché ho visto che c'era la possibilità di portarla anche a casa. Sono contento per i miei ragazzi, un motivo di grande soddisfazione anche per il nostro presidente, direttore e i nostri tifosi. Questa squadra dalla B ha fatto dei passi da gigante".

"Questa squadra ha sbagliato una partita e dopo che in B hai vinto tutte le partite, in A hai già battuto Sampdoria e Bologna, perdi una partita e la sbagli contro lo Spezia ci vanno tutti addosso, secondo me immeritatamente. Perché se fai il record di punti di B, battendo la Juve di Del Piero e Trezeguet non puoi essere già retrocesso in partenza. Lì abbiamo fatto gruppo, cercando di sovvertire i pronostici. E se continua così ci divertiamo, rendendo orgogliosi chi ci vuole bene".