Benevento, Inzaghi: "Fra 30 anni si parlerà ancora di questa impresa, grato ai vita ai miei ragazzi"

vedi letture

Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, è stato intervistato da Rai Sport

La mia esperienza al Milan?

"Ho cercato di fare il massimo ed abbiamo fatto bene. Al Milan ho capito che avrei potuto fare davvero l'allenatore. Chi è arrivato dopo ha fatto peggio pur con mercati faraonici. Iniziare con una squadra forte è stato un errore? No, noi allenatori dobbiamo sempre cercare di sfruttare al meglio le nostre possibilità".

Un consiglio per Pirlo e De Rossi?

"Devono fare quello che si sentono. E devono portare a casa, da ogni esperienza, le cose positive e negative. Io ho iniziato dal settore giovanile, ho fatto la gavetta. Anche il mio trascorso da calciatore è stata una gavetta per fare l'allenatore".

Il Benevento?

"Sarò grato a vita a questi ragazzi. È stato un campionato straordinario. Adesso devo cercare di finire il campionato nel migliore dei modi. Questi ragazzi hanno dato l'anima, fra 30 si ricorderanno ancora di questa squadra".

La Lazio?

"Il lockdown gli ha tolto il vantaggio di giocare una partita a settimana, quello era l'unico vantaggio che potesse mantenere in vita la Lazio. Non ha l'organico della Juventus. Simone andrà in Champions, ha fatto qualcosa di straordinario. Ha tenuto in vita il campionato fino a quando ha potuto".

Gattuso?

Non mi soprende, so come lavora. Sono felice che abbia vinto subito un trofeo. A Napoli c'è entusiasmo, gli faccio i complimenti".