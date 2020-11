Benevento, Inzaghi: "Gara difficile da commentare. Rosso a Caprari? Ha sbagliato ma..."

Sconfitta per 3-1 del suo Benevento in casa dell'Hellas Verona nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Queste le parole di Filippo Inzaghi, tecnico dei sanniti, ai microfoni di SkySport: "E' difficile commentare questa gara. Perchè venire a giocare così in casa di una squadra così forte e creare sei-sette occasioni clamorose davanti al portiere è sinonimo che ci siamo però dobbiamo fare gol. Quando hai la partita in pugno, anche sull'1-1, abbiamo preso gol. Dobbiamo crescere sennò buttiamo via delle partite impossibili. Dal campo avevo le sensazione che avremmo vinto però a ogni tiro prendiamo gol e noi per fare un gol dobbiamo fare troppe occasioni. In questo dobbiamo migliorare. Poi la partita non ha avuto più senso dopo l'espulsione. Lì probabilmente c'è rigore e l'arbitro, oltre a non darci rigore, ci butta fuori anche un giocatore che sicuramente ha sbagliato ma in quel momento Caprari era molto nervoso perchè si è sentito toccare al momento del tiro e dal campo si è sentito un rumore incredibile".

Ha visto le immagini?

"Non ho bisogno di rivederlo ma dal campo doveva fischiare il rigore. Poi non so il VAR cosa gli può dire ma dal campo si è sentito un rumore impressionante di un contatto che non può essere con la palla".

Il rigore puoi darlo come no.

"Dal campo devi dare rigore perchè si è sentito il rumore. Caprari dice che è netto, poi il VAR può anche dire che non c'è il rigore. Il piede di Caprari fa un movimento strano. Poi dopo non so cosa abbia detto Caprari ma a volte bisogna, come si fa spesso, far finta di nulla perchè lasciarci in dieci a venti minuti dalla fine poi non c'è stata partita".

Caprari non ci sarà in uno scontro diretto con lo Spezia.

"Caprari era un po' nervoso, ha sbagliato sicuramente se ha detto qualcosa ma certe volte si fa finta di niente. Caprari già a Roma aveva subito un fallo in ripartenza non fischiato e abbiamo preso gol. Anche se ha sbagliato dispiace. E' una partita che faccio fatica a commentare. Sicuramente queste partite vanno vinte e se non lo facciamo è demerito nostro. Abbiamo tanti giocatori all'esordio in A però venire a giocare a Verona con questa personalità ci deve dare coraggio a continuare su questa strada".

Per caratteristiche hai la possibilità di inserire centimetri in avanti?

"Oggi abbiamo avuto occasioni clamorose. Abbiamo poi Moncini che è un centravanti che ha altre caratteristiche. Noi dobbiamo tenerci questo perchè il portiere loro ha fatto cose incredibili, come fa da tanto tempo e si merita la Nazionale. Dobbiamo diventare più cinici perché tutti sono qui a dirci sempre che siamo belli e giochiamo bene ma a me interessa poco. Dobbiamo portare a casa punti, avere la bava alla bocca. Ma lì cresceremo ma il rammarico ci sarà anche nei giocatori".