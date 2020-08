Benevento, Inzaghi: "Glik era la prima scelta. Vorrei che fossimo i rompiscatole della Serie A"

Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando vari argomenti. Queste le sue parole a cominciare dall'Inter di Antonio Conte che ha raggiunto la finale di Europa League ieri sera battendo 5-0 lo Shakhtar Donetsk: "L'Inter è una grande squadra con un grande allenatore. Può vincere l'Europa League. I nerazzurri sono forti in tutti i reparti, ha lottato per lo Scudetto, è una squadra da Champions. Sarebbe bello che un'italiana vincesse una coppa europea".

Che Benevento ha in testa?

"Ho detto ai ragazzi di dimenticarci cosa abbiamo fatto in Serie B. Lottando e sacrificandoci siamo arrivati a fare qualcosa di straordinario. Dobbiamo prepararci al meglio, quest'anno sarà più difficile. Di solito le neopromosse retrocedono, noi dobbiamo fare meglio".

Avete iniziato presto la stagione.

"Conosco questo gruppo. Siamo partiti presto perché pensavamo di iniziare il campionato il 12. Darò altri giorni liberi ai ragazzi ma in questo ritiro dobbiamo fare le cose per bene. Oltre a Glik arriveranno altri giocatori ma so di avere una rosa importante"

Sceglierete giocatori esperti?

"Conosco la Serie A e abbiamo bisogno di giocatori importanti. Glik era la prima scelta e la società mi ha accontentato. Non sarà facile fare mercato ma a prescindere da chi avrò darò il meglio. Mi piacerebbe che il Benevento fosse la rompiscatole del campionato".

Si aspetta campioni?

"Certi nomi sono anche troppo, dobbiamo prendere giocatori funzionali e restare con i piedi per terra. Se arriverà qualcuno in grado di fare la differenza li accoglieremo volentieri, ma sono anche pronto ad andare avanti con i giocatori che ho già".

Che effetto fa vedere Pirlo alla Juve?

"Gli avevo già scritto quando era andato all'Under 23. Gli ho detto che sarà dura ma partire dalla Juventus può essere solo un vantaggio. Siamo in tanti della Nazionale 2006, avevamo tutti la voglia di dare il nostro entusiasmo ai giocatori".

Cosa significherebbe per il Milan trattenere Ibrahimovic?

"Sappiamo tutti cosa Zlatan ha detto al Milan. Sarebbe importante che restasse, gli auguro di essere agli ordini di Pioli all'inizio del prossimo campionato. Non l'ho sentito ultimamente".

Chi arriverà in finale di Champions?

"Il periodo è particolare. Avevo detto che la sorpresa potesse essere l'Atalanta, soprattutto in partite secche. Le sorprese ci sono state e penso che possa succedere di tutto, anche se il Bayern Monaco secondo me è la favorita".