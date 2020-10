Benevento, Inzaghi: "Non sono queste le partite che dobbiamo vincere. Abbiamo creato tanto"

Dopo la sconfitta contro l'Inter, il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato a Sky Sport: "Non sono queste le partite dove dobbiamo portare a casa punti, qui dobbiamo costruire coraggio e mentalità. Abbiamo creato tanto, dobbiamo portare a casa le cose positive. serve poi più attenzione, abbiamo regalato due gol e in Serie A non lo possiamo fare".

Come valuta la partita?

"Potevamo perdere con un risultato migliore, coprendoci, ma non è questo quello che vogliamo. L'Inter è una delle migliori squadre d'Europa. Non abbiamo mai mollato e sono orgoglioso di questo".

Il Consiglio di Lega ha rinviato a domani la decisione del rinvio di Genoa-Torino.

"Non sono un dottore e dobbiamo fidarci. Aspettiamo di capire, dispiace per il Genoa".

A che punto è la squadra?

"Veniamo dalla Serie B dove abbiamo quasi sempre vinto. Abbiamo messo giocatori di esperienza per colmare il gap con il nuovo campionato. Ripeto, abbiamo creato tanto, dobbiamo migliorare e queste partite ci serviranno per crescere":

Soddisfatto dal mercato?

"Sì, abbiamo mantenuto lo zoccolo duro inserendo giocatori forti. Adesso pensiamo al Bologna, poi ci sarà la sosta e lì potremo far allenare chi è arrivato dopo".

Cosa pensa di Conte?

"È forte e bravo, hanno una grande squadra e quando scendono dal pullman si capisce già che tipo di giocatori siano. Contro la Fiorentina Antonio ha potuto fare dei cambi pazzeschi".

Domenica Juve-Napoli, sfida tra Gattuso e Pirlo.

"Rino ha già dimostrato, Andrea dobbiamo ancora studiarlo. Dopo la prima giornata tanti elogi, alla seconda meno: dovrà abituarsi".