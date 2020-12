Benevento, Inzaghi: "Orgoglioso dei miei, sempre battaglieri. Però fatto ancora nulla"

Pippo Inzaghi esprime in conferenza stampa la sua felicità per la vittoria del Benevento in casa dell'Udinese:“Durante la partita ho capito che potevamo farcela. Ringrazio questi ragazzi perché mi hanno fatto passare un anno strepitoso, ricco di record in Serie B e affrontando a testa alta questa Serie A. Sono molto felice per il presidente e per il direttore che hanno creduto in me. L’anno è stato incredibile, ma alla ripresa dovremo rimboccarci le maniche perché non abbiamo fatto ancora molto”.

I suoi giocatori sono parsi più pimpanti dell'Udinese: “Venivamo da sei partite giocate bene, abbiamo un po’ pochi cambi e non sapevo la squadra come potesse reagire. Affrontavamo centrocampisti e attaccanti in grado di metterci in grossa difficoltà se non affrontati in un certo modo, ma i miei ragazzi mi rendono orgoglioso. Lo spirito battagliero è rimasto anche contro queste squadre così importanti”.

Adesso il balzo in avanti in classifica è importante: “All’esonero di Maran ho riflettuto, l’anno scorso è partito molto bene e poi è calato, guai quindi a montarci la testa. Rimbocchiamoci le maniche e manteniamo questo spirito battagliero per tutto il campionato”.