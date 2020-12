Benevento, Inzaghi: "Sfidare il Milan non è facile, ma è stato peggio contro mio fratello"

Alla ripresa del campionato Filippo Inzaghi e il suo Benevento affronteranno il Milan, di certo una partita speciale per l'allenatore giallorosso: "Non lo sarà mai, anche se sfidare mio fratello - precisa a La Gazzetta dello Sport - è stato più difficile. Sono contento per il Milan, credo possa lottare per lo scudetto fino alla fine. E sono felice per i suoi tifosi che resteranno per sempre nel mio cuore e che ogni giornata, ne sono sicuro, si informano del risultato del Benevento".

Roberto Insigne poco tempo fa ha detto alla Gazzetta: 'Non pensavo che Inzaghi fosse così bravo. Credevo che il cognome l’avesse aiutato a sedersi in panchina'.

"L’avranno pensato in tanti e lo capisco. Io ho dato l’anima su ogni panchina perché amo follemente questo lavoro. Tutte le esperienze, a partire da quella col Milan, mi hanno fortificato e fatto crescere. Il mio rapporto con le critiche si è evoluto: da giocatore mi arrabbiavo, adesso mi carico. E nel tempo sono maturato, ad esempio sono migliorato nella gestione della gara".