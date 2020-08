Benevento, Inzaghi su Bonaventura: "Possiamo allunargli la carriera e riportarlo in Nazionale"

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento fresco di promozione in Serie A, ha parlato del suo ritorno nella massima categoria ma anche del mercato del club sannita: "Il nostro obiettivo non sarà solo la salvezza ma anche essere la squadra rompiscatole del campionato. Vogliamo giocare senza snaturarci e andare oltre ai nostri limiti". Poi parlando di Bonaventura, da tempo sul taccuino dell'allenatore: "Il Benevento potrebbe allungare la carriera di alcuni calciatori. Jack per esempio, venendo qui potrebbe ritrovare anche la Nazionale. Ma sia chiaro: chiunque venga, anche tra i giocatori esperti, deve essere funzionale al nostro progetto, non cerchiamo calciatori a caso".