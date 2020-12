Benevento, Inzaghi su Maran: "Allenatore capace, mi auguro che sia in panchina con lo Spezia"

Intervenuto in conferenza stampa al termina della gara vinta con il Genoa, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato anche dell'allenatore del Genoa Rolando Maran, che dopo questo ko rischia la panchina: "Mi auguro sia in panchina contro lo Spezia. Ho passato anche io dei momenti difficili e so cosa si prova in questi momenti. Il Genoa ha una buona squadra e un allenatore capace".